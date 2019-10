Faraone, Italia Viva ha numeri decisivi

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Il reddito di cittadinanza è una misura assistenziale, non è una misura che sta generando in alcun modo lavoro. Hanno confuso l'assistenza con il lavoro e lo si sta vedendo. Anche con il Movimento 5 Stelle ci sono delle differenze radicali. Il fatto che noi si abbia dei numeri decisivi per tenere in piedi questo Governo deve essere messo a frutto per il Paese". Lo ha detto a Start su Sky TG24, il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone.