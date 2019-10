Cnr, su ricerca Italia fanalino di coda

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sale la spesa per ricerca e sviluppo in rapporto al Pil ma l'Italia resta fanalino di coda in Europa.

La spesa è passata dall'1% del 2000 all'1,4% del 2016 anche se la media del Rapporto nei paesi europei è del 2%. Lo ha sottolineato il presidente del Cnr Massimo Inguscio presentando il Rapporto 2019 sulla Ricerca alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei ministri dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, dell'innovazione Paola Pisano e della Famiglia Elena Bonetti.