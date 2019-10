de Ligt "all'Ajax invincibile, ora meno"

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Nelle ultime partite in maglia bianconera ha dimostrato di essere in crescendo, ma l'ambientamento di Matthijs de Ligt nella Juventus e nel calcio italiano è un processo ancora in corso. Lo ha spiegato il difensore, dopo la vittoriosa partita della sua Olanda in Bielorussia. "All'Ajax mi sentivo invincibile - ha detto il ventenne difensore a Fox Sports - adesso questo senso di invincibilità lo avverto di meno, ma è una cosa naturale. Per me alla Juventus è tutto nuovo, ma sto lavorando duro e continuerò a farlo, facendo sempre del mio meglio e imparando dai miei compagni di squadra".