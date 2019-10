Polonia vota, destra verso riconferma

(ANSA) - VARSAVIA, 13 OTT - Con l'apertura dei seggi alle 7 (ora locale e italiana), quasi 30 milioni di polacchi sono chiamati oggi al voto per le elezioni politiche in cui il partito di destra "Diritto e giustizia" (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski è lanciato verso una nuova vittoria. Però, a causa di accordi di desistenza delle opposizioni in genere divise, il Pis vede stavolta a rischio la sua maggioranza assoluta in almeno uno dei due rami del parlamento.

Seggi aperti anche in Ungheria dalle sei di stamane, ora locale e italiana, per elezioni amministrative in cui il partito di governo del premier Viktor Orban rischia di perdere in controllo della capitale, Budapest, e di alcune altre grandi città. Si eleggono sindaci ed assessori con sistema maggioritario, e le assemblee provinciali con liste di partito. L'opposizione ha speranze di vincere contro il candidato del partito di Fidesz solo dove presenta un solo sfidante, appoggiato da tutti i partiti, compresa la formazione nazionalista di destra Jobbik.