Ecuador, imposto coprifuoco a Quito

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno ha decretato il coprifuoco nella capitale Quito dopo l'ennesima giornata di proteste e scontri tra manifestanti e polizia. Anche oggi i manifestanti hanno messo a ferro e fuoco la città per protestare contro un gravoso piano di austerità. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro i dimostranti che hanno assaltato mercati e hanno attaccato con bombe molotov l'ufficio dell'Ispettorato generale delle Finanze dove è scoppiato un incendio. La zona è stata evacuata dalle forze dell'ordine. Il coprifuoco è entrato in vigore a partire dalle 15.00 ora locale (le 22 in Italia). Tre giorni fa era stato istituito un coprifuoco parziale notturno nell'ambito dello stato d'emergenza già in atto, imposto per 30 giorni.