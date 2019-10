Conte in Molise,nessun vertice in serata

(ANSA) - ISERNIA, 11 OTT - Giornata in Molise per il premier Giuseppe Conte che, alle 14:30 circa, è atteso alla Prefettura di Campobasso per la firma conclusiva del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione, parte della strategia del governo per la ripresa delle infrastrutture e del tessuto economico locale. Già in mattinata Conte sarà tuttavia in Molise: prima tappa l'Auditorium Unità d'Italia di Isernia, dove il capo del governo alle 11:30 incontrerà 650 studenti degli istituti superiori della Provincia. Nel comune pentro - nome che viene dall'antica civiltà sannitica che abitava l'area - Conte si fermerà inoltre a pranzo presso la Cooperativa Lai. Poi, si recherà a Campobasso. Per il premier, al momento, non si prevede un rientro a Roma in serata: Conte dovrebbe volare direttamente in Lombardia dove domani mattina è atteso a Cernobbio. Nessun vertice di maggioranza sulla manovra, quindi, è previsto per stasera a Palazzo Chigi.