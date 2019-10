Uomo si barrica scuola, bambini evacuati

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 OTT - Un cittadino italiano si è barricato stamani in una scuola comprensiva di una frazione di Foligno dalla quale sono stati fatti subito evacuare i ragazzi.

L'uomo si trova ancora all'interno e chiede di poter parlare con un magistrato. Sul posto la polizia insieme alle altre forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. La situazione - si apprende dalla questura di Perugia - è ora sotto controllo e nessuno è rimasto ferito.

L'uomo si è barricato inizialmente con la figlia, minacciando di avere un ordigno. Gli alunni sono stati fatti subito allontanare e poco dopo anche la bambina è uscita dalla scuola.

Non sono chiari i motivi per i quali l'uomo si sia barricato nell'istituto. La polizia ha comunque accertato che con sé non ha né armi né ordigni.