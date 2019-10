Siria, sabato riunione della Lega Araba

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 OTT - Una riunione d'urgenza della Lega Araba a livello di ministri degli Esteri è stata convocata per sabato al Cairo, dove è la sua sede, con all'ordine del giorno l'offensiva turca in Siria. Ne ha dato notizia il segretario generale aggiunto dell'organizzazione, Hossam Zaki, sottolineando che l'iniziativa è stata presa su richiesta dell'Egitto. In un comunicato Zaki afferma che "l'aggressione" di Ankara "viola il diritto internazionale e costituisce un attacco inaccettabile contro la sovranità di un Paese membro". La Siria è stata sospesa dalla Lega Araba dal 2011, qualche mese dopo l'inizio della guerra civile, ma da tempo è in corso un dibattito in seno all'organizzazione sulla possibilità di riammetterla.