Merkel,tolleranza zero con antisemitismo

(ANSA) - BERLINO, 10 OTT - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è pronunciata in favore dell'impiego di ogni mezzo consentito dallo stato di diritto contro l'estremismo di destra e l'antisemitismo. "Non c'è alcuna tolleranza", ha detto la cancelliera a un congresso del sindacato dei metallurgici a Norimberga, in Baviera. La cancelliera, inoltre, si è detta "scioccata" come milioni di persone per il crimine di Halle. "Abbiamo scampato solo di poco un terribile attacco alle persone nella sinagoga. Ci sarebbero potute essere molte più vittime", ha affermato ribadendo quanto detto ieri sera: "Ci rallegriamo per ogni sinagoga, per ogni comunità e tutta la vita ebraica nel nostro Paese".