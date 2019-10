Vescovo, no alternativa a preti sposati

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 OTT - "Non c'è alternativa" all'ordinazione sacerdotale di uomini sposati in Amazzonia. Ma non solo per la carenza di preti nella vasta regione che tocca nove Paese dell'America latina ma anche perché "i popoli indigeni non capiscono il celibato". Parola di monsignor Erwin Krautler, vescovo nato in Austria ma da 54 anni in Brasile al fianco dei popoli amazzonici. Senza giri di parole dice che la Chiesa ha messo "il celibato sopra l'Eucaristia" che invece per i cattolici dovrebbe essere il centro. Per la mancanza di sacerdoti, le comunità amazzoniche cattoliche possono partecipare alla messa due-tre volte l'anno.

Erwin parlò di questi problemi con Papa Francesco per la prima volta in un incontro, il 4 aprile del 2014. E continua la sua battaglia per l'Amazzonia (ambiente, diritti umani e Eucaristia) che definisce senza timore "politica". "La Chiesa è sempre stata politica, Gesù è stato politico. Ma bisogna sapere che cosa è la politica: lottare per il bene comune".