Fondo di Navalny nella lista nera russa

(ANSA) - MOSCA, 9 OTT - Il Fondo Anti-Corruzione di Alexey Navalny è stato inserito nella 'lista nera' delle organizzazioni bollate in Russia come "agenti stranieri". Lo riportano i media russi. Il ministero della Giustizia, che ha la competenza, non ha spiegato il perché di questa decisione. "Non abbiamo ricevuto dall'estero nemmeno un copeco e chiediamo al ministero di motivare questa decisione", ha tuonato su twitter Navalny.