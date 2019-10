Costa, domani in cdm il Decreto Clima

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "Al lavoro per gli ultimi ritocchi al Decreto clima che - possiamo finalmente dirlo ufficialmente - domani sarà discusso in consiglio dei Ministri". Lo scrive il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), su Facebook. "Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale, che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata all'ambiente - scrive ancora Costa -. Tre pilastri del Green New Deal del governo che cammineranno insieme. Un percorso che inizia domani ed è condiviso da tutto il Governo e su cui ci stiamo confrontando anche in queste ore".