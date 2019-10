Turchia in Siria, Italia preoccupata

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Preoccupazione dell'Italia per le notizie di un'imminente operazione militare turca nel nord-est della Siria. Evitare azioni unilaterali che possono provocare effetti destabilizzanti. Processo politico in ambito Onu (Ris.

2254) unica strada per soluzione duratura alla crisi siriana".

E' il tweet della Farnesina.