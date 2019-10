Germania:produzione industria risale

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Sale, a sorpresa, la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declino. L'aumento rispetto a luglio è dello 0,3% a fronte di un andamento zero stimato dagli economisti riportato dalla Bloomberg. Da inizio anno il passivo è comunque del 4% mentre gli ordini in ribasso segnalano un futuro non brillante.