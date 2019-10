Gualtieri, iperammortamento allargato

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Produrremo il rifinanziamento dell'iperammortamento per le spese di acquisto di beni strumentali incorporanti tech digitali, e vogliamo allargarlo agli investimenti che favoriscano la transizione verso la sostenibilità, uno dei grandi assi della nostra politica economica". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri durante la presentazione del rapporto 'Dove va l'economia italiana' in Confindustria. "Sono importanti anche altre misure - ha detto poi Gualtieri - il credito d'imposta per gli investimenti al Sud, il fondo di garanzia, e più in generale lo sviluppo di strumenti di garanzia che consentano di mobilitare al massimo gli investimenti privati e canalizzarli verso i grandi assi di sviluppo del Paese".