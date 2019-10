Flash mob in difesa Uomo Vitruviano

(ANSA) - VENEZIA, 5 OTT - Hanno 'occupato' per qualche minuto lo spazio davanti alle Gallerie dell'Accademia a Venezia per dire 'no' al prestito al Louvre di Parigi dell'Uomo Vitruviano di Leonardo conservato nella pinacoteca lagunare. Protagoniste alcune decine di persone appartenenti a vari gruppi culturali, compresa Italia Nostra, che da qualche giorno hanno diffuso sui social l'hashtag "mi no vado via" riferito proprio al disegno leonardesco. Italia Nostra ha reso noto che sta per avviare un ricorso al Tar, dopo aver ricevuto la documentazione sullo stato di conservazione dell'opera. A favore del mantenimento in laguna ci sarebbero tre perizie che, secondo Italia Nostra, confermano "il grave stato di salute del disegno" e i rischi legati alla sua esposizione prolungata alla luce. L'Uomo Vitruviano è uscito dal suo spazio dedicato (buio e con controllo di umidità costante) poco tempo fa ed ora "necessita - dice Italia Nostra - del giusto tempo di riposo".