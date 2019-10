Brexit: viaggi a rischio per cani guida

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Tra le tante possibili conseguenze negative, più o meno gravi, di una Brexit senza accordo il prossimo 31 ottobre ci sono anche eventuali disagi per i cittadini dell'Irlanda del Nord che possiedono un cane guida e devono viaggiare nella Repubblica irlandese. Lo riporta la Bbc.

Gli animali provenienti dal Regno Unito dopo l'uscita dall'Ue, infatti, potranno entrare in territorio europeo soltanto dopo aver superato i controlli necessari presso due punti di accesso specifici che, nella Repubblica irlandese, sono soltanto i porti di Cork e Rosslare e l'aeroporto di Dublino. In altre parole, in caso di no-deal il tragitto da Londonderry a Donegal, che oggi è un viaggio in macchina di pochi chilometri, potrebbe trasformarsi in un'odissea per il cane-guida ma soprattutto per il suo assistito. Secondo l'Associazione Cani Guida dell'Irlanda del Nord in caso di mancato accordo c'è la concreta possibilità che chi si debba spostare con un cane guida debba pianificare il suo viaggio con ben quattro mesi di anticipo.