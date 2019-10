Hit parade al top Gemitaiz & Madman

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Per la seconda settimana è Scatola nera, nuovo disco del duo rap italiano Gemitaiz & Madman, a stare in testa al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo i dati Fimi/Gkk Italia. Inoltre, tutti i brani dell'album sono ancora presenti nella hit dei singoli. L'album, arrivato a cinque anni dall'ultimo disco insieme, è il terzo lavoro in studio del duo che segue l'uscita di Detto Fatto (2012) e Kepler (2014). Inoltre, conta già oltre 65 milioni di stream e ha raggiunto il primo posto su Apple Music, iTunes e Amazon nel primo weekend. Infine, tutte le tracce del disco hanno debuttato nella top 15 della classifica di Spotify. Rimane saldo al secondo posto Mattoni, quarto album da studio del producer Night Skinny, con sedici tracce che fotografano la scena rap di oggi. Terza posizione per The Beatles con l'album Abbey Road il più venduto della band inglese, uscito 50 anni fa, il 26 settembre 1969, in un nuovo mix. In vetta ai singoli Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena.