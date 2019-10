Festa Roma, Viola Davis premio carriera

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - L'attrice statunitense Viola Davis riceverà il Premio alla carriera nel corso della 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d'intesa con Francesca Via, direttore generale. Film di chiusura sarà "Tornare" di Cristina Comencini.

Viola Davis sarà protagonista di un Incontro ravvicinato con il pubblico. E' stata la prima attrice afroamericana ad aggiudicarsi i premi Oscar©, Emmy e Tony. Candidata per tre volte agli Academy Award, ha vinto nel 2017 il riconoscimento come miglior attrice non protagonista per Barriere. Ha inoltre ricevuto due Tony Award per il suo lavoro nelle opere teatrali "Barriere" e "King Hedley II", mentre nel 2015 è stata la prima interprete afroamericana a ottenere il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Le regole del delitto perfetto, per cui ha ricevuto altre due candidature nel 2016 e nel 2019.