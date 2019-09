Roma: Pellegrini, frattura V metatarso

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Brutte notizie in casa Roma all'indomani del successo sul Lecce. Lorenzo Pellegrini, che aveva lasciato per infortunio il campo, è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita. Le indagini, spiega in una nota il club giallorosso, hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà quindi sottoposto ad intervento chirurgico di contenzione (osteosintesi) domattina.

Al termine dell'operazione, conclude la Roma, sarà possibile stimare i tempi di recupero, che in ogni caso non si preannunciano brevi.