Mattarella a Parigi a esequie Chirac

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è entrato nella chiesa di Saint-Sulpice - nel centro di Parigi - per partecipare insieme ad oltre una trentina di capi di stato e di governo, ai funerali solenni di Jacques Chirac, ex presidente francese scomparso giovedì scorso.

Mattarella è stato accolto dalla figlia di Chirac, Claude, che riceve le personalità che arrivano nella chiesa, scelta per i funerali in sostituzione di Notre-Dame, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dopo l'incendio.

Fra i leader presenti, Vladimir Putin, Denis Sassou Nguesso (Congo), Saad Hariri (Libano), e Viktor Orban. Fra gli invitati, numerose personalità che hanno conosciuto e apprezzato Chirac durante il suo mandato, da Bill Clinton al re di Giordania Abdallah. Presenti anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e quello della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

Al termine della cerimonia, le personalità si sposteranno all'Eliseo, per un pranzo offerto dal presidente Emmanuel Macron.