Tenta stupro donna in chiesa, arrestato

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Era entrata in chiesa per pregare ma è stata aggredita da un 34enne che ha tentato di violentarla. La donna si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore e si è divincolata. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia per violenza sessuale e lesioni personali. E' accaduto all'interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia, vicino Roma.