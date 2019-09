Oxfam, giovani, una generazione bloccata

(ANSA) - ROMA, 27 SET - L'ascensore sociale in Italia è bloccato e "i figli delle persone collocate nel 10% più povero della popolazione italiana, sotto il profilo retributivo, ad oggi avrebbero bisogno di 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio nazionale". E' quanto emerge dal nuovo rapporto Oxfam "Non rubateci il futuro" in cui si mette in evidenza che "ai due estremi della distribuzione della ricchezza, 1/3 dei figli di genitori più poveri, è destinato a rimanere fermo al piano più basso dell'edificio sociale, mentre il 58% di quelli i cui genitori appartengono al 40% più ricco, manterrebbe una posizione apicale". Da qui il lancio della campagna "People Have the Power" per richiamare l'attenzione su "un'istruzione sotto-finanziata anche nel 2020" e un mercato del lavoro dove il 13% degli under 29 è "working poor" per l'aumento della precarietà lavorativa e la vulnerabilità dei lavori più stabili.