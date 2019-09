Clima: studenti indiani in piazza

(ANSA) - NEW DELHI, 27 SET - Dal nord dell'India al sud, centinaia di studenti indiani delle scuole superiori hanno aderito questa mattina in tutto il paese allo sciopero globale per il clima. A Dharamsala gli allievi delle scuole del villaggio tibetano sono scesi in piazza assieme ad esponenti delle associazioni per il Tibet libero, e a quella delle donne tibetane; nel sud, nella città di Trivandrum, nello stato del Tamil Nadu, gli studenti si erano organizzati rilanciando gli hashtag che circolano in tutto il mondo: #climatestrike, #fridaysforfuture.

A New Delhi studenti e attivisti di vari gruppi ambientalisti hanno applaudito Ridhima Pandey, la "Greta indiana", la ragazzina di dodici anni che qualche giorno fa era a New York per fare appello alle Nazioni Unite per una azione urgente sul clima "Scioperiamo perché i governi agiscano al più presto, in tutto il mondo. Ma anche perché viviamo in una delle 20 città più inquinate al mondo", dicono i ragazzi della capitale indiana, "e ci hanno rubato il diritto a respirare".