Rohani all'ANSA, con Italia c'è amicizia

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - "I nostri rapporti con l'Italia sono amichevoli. A causa delle recenti sanzioni americane su alcune questioni le nostre relazioni economiche sono diminuite, ma i legami commerciali tra i nostri due Paesi, così come quelli politici, sociali, culturali, continuano". Lo ha detto all'ANSA il presidente iraniano Hassan Rohani, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. "L'Italia è sempre stato uno dei Paesi in Europa con il più alto volume di scambi con l'Iran", ha precisato Rohani. "Vediamo l'Italia come un amico e anche oggi riguardo alcune questioni regionali come lo Yemen, su cui parliamo con altri Paesi europei, gli italiani sono presenti in questi colloqui e assolutamente giocano un ruolo", ha aggiunto.