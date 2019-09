Colosseo, procedono i lavori per l'arena

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Procedono i lavori propedeutici alla grande arena del Colosseo. ''Stiamo restaurando le strutture ipogee sotterranee del monumento per poi predisporre le linee guida per la realizzazione dell'arena''. A dirlo, il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, oggi a margine della presentazione della mostra Carthago. il mito immortale, in programma fino al 29 marzo.''I lavori - spiega la Russo - sono iniziati a gennaio 2018 e si concluderanno a gennaio 2020. Poi, predisporremo le linee guida per il grande progetto arena''. Lanciato dal ministro Franceschini nel suo precedente mandato e finanziato con 18,5 milioni di euro, il progetto per la ricostruzione dell'arena dovrebbe portare - secondo quanto aveva spiegato al momento della presentazione del progetto l'allora soprintendente Francesco Prosperetti - alla realizzazione di uno spazio "mutevole con la possibilità di cambi di funzione com'era nell'antichità quando era una macchina scenica".