Iran: sanzioni Usa a società cinesi

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Gli Usa sanzioneranno alcune societa' cinesi per l'importazione di petrolio dall'Iran: lo ha annunciato il segretario di stato americano Mike Pompeo ad un summit contro la minaccia nucleare iraniana, a margine dell'assemblea generale dell'Onu.Le sanzioni riguardano alcune società cinesi e loro dirigenti, accusate dagli Usa di "trasportare consapevolmente petrolio dall'Iran" in "violazione" dell'embargo americano, ha riferito Pompeo. Il capo della diplomazia statunitense ha spiegato che si tratta dell'inizio dell'attuazione della minaccia fatta ieri da Donald Trump nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu di inasprire la sanzioni finche' Teheran non cambierà comportamento.