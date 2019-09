Iran: Conte, contributo da Italia

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Il negoziato è la soluzione migliore, bisogna lavorarci con pazienza ma il dialogo è l'unica strada. L'Italia? Possiamo dare assolutamente un contributo, cercheremo di darlo": lo ha detto all'ANSA il premier Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, commentando la presa di posizione di Germania, Francia e Gran Bretagna, che hanno accusato l'Iran per gli attacchi a Riad e avvisato che è giunto il momento per Teheran di accettare negoziati a lungo termine su nucleare e altro.