Dazi:Di Maio, un bene rapporto con Trump

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "L'ottimo rapporto del governo con Trump sarà molto importante per scongiurare danni alla nostra economia" nel caso gli Usa introducessero "provvedimenti come i dazi". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. Di Maio ha risposto così ad una domanda sui timori dei produttori di parmigiano di essere colpiti dalle tariffe Usa: "L'ottimo rapporto che abbiamo con gli Usa e con Trump sarà molto importante anche nel tentare di scongiurare danni alla nostra economia per effetto di alcune decisioni commerciali, come i dazi da parte degli Stati Uniti".

Di Maio ha poi aggiunto che "nell'ambito dei rapporti con Usa e Ue, credo che oggi l'Italia debba guardare sempre di più a Cina e India, due grandi nazioni ed economie che vogliono mangiare cose buone e comprare cose ben fatte, cioè Made in Italy". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a New York, ricordando che da pochi giorni la Farnesina ha l'esclusiva competenza sul commercio estero.