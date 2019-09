Lusardi, stress test anche per famiglie

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Gli stress test? Bisognerebbe istituirli anche per i bilanci delle famiglie: sarebbe uno strumento utile a tutti per capire quali sono i reali costi di una crisi; perchè una cosa ci è chiara: che gli errori finanziari sono molto costosi e molto dolorosi". E' quanto afferma Anna Maria Lusardi, economista, a capo del Comitato italiano per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Lusardi fa il punto sul lavoro del Comitato costituito due anni dal Mef, di concerto con i ministeri dell'Istruzione, dello Sviluppo economico e di cui fanno parte Bankitalia, Consob, Ivass, Covip, Ocf ed Adusbef ed annuncia i prossimi passi. A partire dai focus su previdenza e assicurazioni che caratterizzeranno molto il lavoro di quest'anno, alla messa a punto delle 'linee guida per giovani ed adulti' che il comitato punta a diffondere entro la fine dell'anno, ai progetti per le piccole imprese, alla spinta per inserire l'educazione finanziaria nell'istruzione scolastica.