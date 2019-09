Lascia uno degli strateghi del Labour

(ANSA) - ROMA, 22 SET - I laburisti britannici continuano a navigare in acque agitate. Andrew Fisher, stratega del partito e autore dell'ultimo manifesto, lascerà il Labour alla fine dell'anno. Ufficialmente per "trascorrere più tempo con sua moglie e suo figlio" ma secondo il Sunday Times dietro la decisione ci sarebbe la convinzione che Jeremy Corbyn sia destinato a perdere le prossime elezioni. La versione domenicale del quotidiano conservatore rivela inoltre che Fisher avrebbe attaccato i fedelissimi del leader laburista per "le loro bugie". Nella nota ufficiale di cui la Bbc ha preso visione, Fisher scrive di "aver scelto di dare la priorità alla sua famiglia" dicendosi "immensamente orgoglioso per ciò che abbiamo conquistato tutti insieme". Lo stratega del Labour conclude dando la sua disponibilità a restare al suo posto per un'eventuale elezioni in autunno ferma restando l'intenzione di andarsene alla fine dell'anno.