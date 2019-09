Doom Patrol, potenti supereroi drop out

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Siamo abituati a supereroi isolati, con doppie vite e segreti traumatici. Meno comune vedere un'intera squadra di potentissimi, originali e alienati 'drop out' come quella di Doom Patrol, la serie Dc Comics, con fra gli altri, Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero e Timothy Dalton, al debutto il 7 ottobre su Amazon Prime Video, sull'onda del successo di critica e pubblico negli Usa. Si portano sul piccolo schermo alcuni dei personaggi nati sui fumetti nel 1964, grazie a Arnold Drake, Bob Haney e al brillante triestino Bruno Premiani (1907 - 1984), che negli anni'30, per il suo impegno antifascista, aveva dovuto lasciare l'Italia per l'Argentina, con vari periodi negli Usa. La serie creata da Jeremy Carver (Supernatural), rende soprattutto omaggio alla rilettura dei comics, surreale e provocatoria firmata a fine anni '80 da Grant Morrison. Tra i protagonisti, c'è Larry Trainor/ Negative man, supereroe gay interpretato da Bomer, che nella vita ha rivelato la sua omosessualità nel 2012.