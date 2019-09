Temporali in arrivo al Centro-Nord

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Temporali in arrivo, dalle prime ore di domani, su Piemonte meridionale, Liguria e Toscana, in rapida estensione a Lazio, Umbria ed Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. Allerta gialla nei restanti settori liguri e su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale. (ANSA)