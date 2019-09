Lanciato petardo contro banchetto Lega

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Un petardo è stato lanciato contro un banchetto di raccolta firme per il leader della Lega, Matteo Salvini a Roma. E' accaduto poco dopo le 12 in via Francesco Tovaglieri, in zona Tor Tre Teste. Al momento nessuno risulta ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato Prenestino e della Digos.