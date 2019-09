Gb: mozione per silurare numero 2 Labour

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Venti di guerra nel Labour, diviso sulla Brexit e non solo, nel giorno di apertura della conferenza annuale, ossia il congresso, a Brighton. Alcuni fedelissimi di Jeremy Corbyn, infatti, nei giorni scorsi avevano presentato una mozione per abolire la carica di vice leader in modo da colpire Tom Watson, il numero due del partito che da mesi rema contro il leader laburista. E' stato lo stesso Corbyn però ad intervenire per calmare le acque già agitate all'interno del suo partito. come riportano i media britannici, il capo del Labour ha assicurato che Watson resterà al suo posto ed ha annunciato una riforma degli incarichi di vertice e delle prerogative del leader. La vicenda ha comunque riacceso la polemica all'interno del partito d'opposizione tra l'ala sinistra più vicina a Corbyn e la minoranza moderata schierata con Watson. Lo stesso numero due si è detto indignato per la mozione che ha definito un "attacco settario" più consono "al Venezuela che al Regno Unito".