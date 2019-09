Bertè nonna rock per La Famiglia Addams

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Loredana Bertè è la nonna rock and roll della Famiglia Addams. La cantante, che non vedeva l'ora di misurarsi con il doppiaggio, è impegnata a dare voce al personaggio della dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo che sta per tornare al cinema con un film prodotto e distribuito dalla major MGM (in Italia da Eagle Pictures). Il cast di doppiatori è originale: Virginia Raffaele e Pino Insegno sono rispettivamente nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. Nel ruolo di Zio Fester, Raoul Bova. La Famiglia Addams è realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams. Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan (il primo particolarmente noto per la regia di film come Shrek 2 e Madagascar 3 - Ricercati in Europa), La Famiglia Addams uscirà in Italia non a caso il 31 ottobre, giorno di Halloween.