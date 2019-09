Visco,allungare vita lavorativa

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Un più elevato tasso di partecipazione al mercato del lavoro, un allungamento della vita lavorativa, misure di contrasto alla disoccupazione e una più robusta dinamica della produttività sono fattori fondamentali per mitigare gli effetti negativi delle tendenze demografiche" in Italia. E' quanto ammonisce il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un discorso ad Ancona ricordando come "con l'invecchiamento della popolazione aumenterebbero le uscite per le pensioni e l'assistenza".