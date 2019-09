Accolto ricorso Ilva, Afo2 non si spegne

(ANSA) - TARANTO, 20 SET - Il tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso presentato dall'Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale il giudice Francesco Maccagnano - il 31 luglio scorso - aveva respinto la richiesta di facoltà d'uso dell'Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal finalizzata all'esecuzione dei lavori chiesti dal custode giudiziario. La decisione scongiura lo spegnimento che era programmato entro il 10 ottobre e che avrebbe provocato una riduzione dei livelli produttivi con conseguenze sul piano occupazionale. Con l'accoglimento dell'appello cautelare, il Riesame ha disposto un termine di 3 mesi per la progettazione di dettaglio e l'esecuzione dei lavori. I legali dell'Ilva in As nei giorni scorsi avevano presentato anche una istanza di facoltà d'uso allo stesso giudice Maccagnano, dinanzi al quale il prossimo 1 ottobre inizierà il processo sull'incidente che nel giugno del 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella.