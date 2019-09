Ref.Venezia-Mestre:Zaia, applicare legge

(ANSA) - TREVISO, 19 SET - "Leggeremo la sentenza e poi daremo ad essa adempimento". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per la separazione di Venezia da Mestre. "Per ora - ha aggiunto - posso solo dire questo, l'ufficio legale non ha ancora letto la sentenza. La legge va applicata, è una sentenza, che ha avvalorato il fatto che la legge regionale è corretta".