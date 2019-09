Indagini su furto water d'oro Cattelan

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Un secondo uomo è stato arrestato dalla polizia britannica nelle indagini sul furto del 'water d'oro' dell'artista italiano Maurizio Cattelan, rubato la settimana scorsa dalla dimora-museo di Blenheim Palace: storico edificio inglese nella Valle del Tamigi, noto fra l'altro come luogo di nascita di Winston Churchill, in cui era esposto.

Lo ha reso noto oggi la Thames Valley Police, precisando che il sospetto, del quale non è stato reso noto ufficialmente il nome, ha 36 anni, e che l'opera al momento non è stata ancora ritrovata. "Continuiamo a indagare, la nostra priorità è adesso recuperare la refurtiva", ha detto il capo ispettore detective Steven Jones. Non senza lanciare un nuovo appello a "chiunque sia in possesso d'informazioni" utili a farsi vivo.

L'opera di Cattelan - realizzata in oro massiccio da 18 carati come altre copie identiche in giro per il mondo e ribattezzata provocatoriamente 'America' - ha un valore stimato di 5 milioni di euro. Ma era normalmente utilizzabile come toilette.