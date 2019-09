Box office, It Capitolo 2 mantiene vetta

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Per la seconda settimana consecutiva, il secondo capitolo di It, l'horror tratto dai romanzi di Stephen King, si conferma in vetta alla classifica dei film più visti del weekend secondo Cinetel, con 1 milione 447mila euro nel fine settimana e 8 milioni in 15 giorni. Anche Il Re Leone è stabile al secondo posto con i suoi oltre 35 milioni (primo incasso dell'anno e primo incasso di sempre nella storia di Disney Italia). Terza al debutto la commedia italiana Tutta un'altra vita con Enrico Brignano, che guadagna 532mila euro.

Segue un'altra nuova entrata: il cartoon Angry Birds 2 con 431mila euro. Scivola di due posizioni Mio fratello rincorre i dinosauri, con Alessandro Gassmann (362mila euro, 1,2 milioni in totale). Sesto posto per Martin Eden, Coppa Volpi per Luca Marinelli, (352mila euro, 1 milione in due settimane). L'action movie Attacco al Potere 3 perde tre posizioni, è settimo con 266mila euro (2,6 milioni in totale). Incassi dimezzati: 5.3 milioni contro gli 11.3 di una settimana fa (-53%).