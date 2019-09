Trump, il mio sfidante sarà Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - Salvo clamorose sorprese Joe Biden sarà il candidato democratico alla Casa Bianca: questa la previsione di Donald Trump a poche ore dal terzo dibattito tv tra i candidati dem che si svolgerà a Houston, in Texas.

"Non lo vedrò", ha detto Trump parlando con i giornalisti: "Ci sono tre persone che guidano e penso che il mio sfidante sarà uno di questi tre", ha proseguito riferendosi a Biden e ai senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. E aggiungendo che per lui il favorito è l'ex vicepresidente.