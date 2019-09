Turchia: rilasciati reporter Cumhuryet

(ANSA) - ISTANBUL, 12 SET - Un tribunale d'appello di Istanbul ha deciso stasera il rilascio di 5 ex giornalisti del quotidiano turco di opposizione laica Cumhuriyet, condannati in primo grado per reati di "terrorismo". Tra questi c'è il noto vignettista Musa Kart. Lo riportano media locali. Secondo il legale dei reporter, il loro rilascio dovrebbe avvenire nelle prossime ore.