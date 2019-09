Conte, piano Sud integrerà patto con Ue

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il governo lavora a "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa' che ho proposto ieri a Bruxelles". Lo spiega Giuseppe Conte in una lettera pubblicata sul 'Quotidiano del sud'in risposta al "Manifesto per l'Italia" pubblicato ieri dallo stesso giornale e che il premier rilancia in un post su Fb.