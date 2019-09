Conte: leader incolpa altri per salvarsi

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Assegnare ad altri le proprie colpe è il percorso più lineare per essere deresponsabilizzati a vita, un modo certo, non il migliore, per salvare la propria leadership. Errare è umano, ma dare agli altri le proprie colpe è il modo migliore per conservare la leadership del proprio partito". Così il premier Giuseppe Conte nella replica in Senato, alludendo a Matteo Salvini che era intervenuto in precedenza nel dibattito sulla fiducia al nuovo governo.