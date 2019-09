Ocean Viking è in acque internazionali

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Resta al momento in acque internazionali la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere, che ieri ha soccorso 50 migranti, tra cui 12 bambini e una donna incinta, al largo della Libia. La Alan Kurdi, della ong tedesca Sea-Eye, è invece in attesa di un porto sicuro dallo scorso 31 agosto, dopo aver tratto in salvo 13 persone in fuga dalla Tunisia. Al momento l'imbarcazione, con 8 migranti ancora a bordo, è in stallo al largo di Malta e ieri - secondo quanto riferito dagli attivisti - come già successo alcuni giorni fa, "un altro minorenne ha tentato di buttarsi in acqua per raggiungere la terraferma".