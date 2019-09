Hong Kong: scuole sostengono proteste

(ANSA) - HONG KONG, 9 SET - Migliaia di studenti stanno formando catene umane nelle scuole di Hong Kong in segno di solidarietà con i manifestanti pro democrazia, dopo i violenti scontri del fine settimana nel territorio cinese semi-autonomo. Una protesta silenziosa, quella di oggi, che arriva mentre il governo di Hong Kong torna a denunciare il "comportamento illegale dei manifestanti radicali" e ammonisce i governi stranieri a "non interferire in alcun modo negli affari interni" della città.

Ieri migliaia di manifestanti hanno marciato pacificamente verso il consolato degli Stati Uniti per chiedere il sostegno di Washington, ma subito dopo alcuni di loro hanno vandalizzato le stazioni della metropolitana, appiccato fuochi e bloccato il traffico, e la polizia ha reagito sparando gas lacrimogeni. Il governo di Hong Kong ha annunciato la scorsa settimana di essere disposto a ritirare il disegno di legge sull'estradizione, ma intanto le ragioni della protesta hanno abbracciato maggiori libertà democratiche, comprese elezioni dirette.