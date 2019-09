Barbera, Venezia aiuterà Polanski

(ANSA) - VENEZIA, 8 SET - "Polanski ha scelto di non intervenire, neanche con un video, per non alimentare le polemiche, ma era felice dell'accoglienza che J'Accuse ha avuto, così mi ha detto al telefono da Parigi, e ancora di più lo sarà per il Gran Premio della Giuria, spero che questo possa mettere definitivamente sordina sul suo caso": Alberto Barbera, nel rituale bilancio di fine Mostra del cinema, ostenta soddisfazione per il verdetto della giuria presieduta dall'argentina Lucrecia Martel. "Sono stato favorevolmente sorpreso per il premio che La Mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco ha ottenuto, premio speciale della giuria. Non ho avuto dubbi a metterlo in concorso, ma ero preoccupato che fosse compreso dagli stranieri", ha sottolineato. Sull'operato della Martel, che alla vigilia aveva suscitato più di una polemica tra caso Polanski e quote rosa, Barbera ha replicato: "Non avevo dubbi che il suo giudizio sarebbe stato oggettivo, che non si sarebbe lasciata influenzare da altri fattori".