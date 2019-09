Miss Italia, ho scoperto il coraggio

(ANSA) - VENEZIA, 7 SET - Non ha ancora chiuso gli occhi, è frastornata per i mille impegni, tra interviste e foto, e alle strade che si possono ora aprire col titolo di Miss Italia, la pavese Carolina Stramare, dice all'ANSA, ci penserà domani.

"Vivo il presente, sarà tutto da valutare" afferma la neo reginetta, 20 anni, sperando che il titolo sia un volano per affermarsi nella moda. Miss Italia "è stata un'esperienza positiva - sottolinea -.

E' un concorso pulito e ti senti addosso la sicurezza delle persone che ti seguono. Si creano amicizie ed è una manifestazione che ancor oggi ha un senso, perché aiuta a scoprire talenti, ma soprattutto fa emergere il talento, talvolta latente, che c'è in ognuna di noi. Come, per quel che mi riguarda, il coraggio che non avrei mai creduto d'avere, anche nell'affrontare gli argomenti più emotivi".

Per Carolina è stata una doppia vittoria, sul filo di lana: prima 'bocciata', poi ripescata e infine incoronata: "Questo conferma che nella vita tutto è possibile: mai dire mai...".