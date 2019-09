Euro 2020:Jorginho'Finlandia ha qualità'

(ANSA) - TAMPERE (FINLANDIA), 7 SET - "A prescindere da chi domani giocherà, per le nostre caratteristiche, andremo in campo in cerca di un solo risultato: la vittoria. Non so cosa farà il tecnico, ma ha buone scelte. Non penso che la Finlandia sia una sorpresa, anche in relazione alla qualità di cui dispone: sta dimostrando di essere una squadra. Pukki? Dobbiamo preoccuparci di tutti, non solo di lui, anche se è l'elemento più importante". Così Jorginho, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida a Tampere contro la Finlandia, valida per la qualificazione a Euro 2020. "In Armenia la difficoltà incontrate erano legate al campo, non era facile giocare, trovare le misure - aggiunge il playmaker degli azzurri -. Abbiamo fatto fatica per le nostre caratteristiche, poi siamo riusciti a impostare il nostro gioco.

Io uomo-faro della Nazionale? Ho le caratteristiche per fare quello che mi chiede il ct, mi sta dando fiducia e io sto dimostrando di meritarla. Continuerò a lavorare".